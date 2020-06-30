В Татарстане 20% полигонов ТБО остается без лицензии

В Татарстане на сегодня насчитывается 49 полигонов ТБО. Однако из них около 10 свалок почти 20 лет не имеют лицензии.

На «круглом столе», прошедшем в Сабинском районе РТ, замминистра строительства республики Ильдус Насыров сообщил, что эти полигоны были построены еще в 2003—2004 годах, но долго переводились из одной формы собственности в другую. Проектная документация затерялась, и теперь свалки стоят без лицензий.

«Мы должны добиться лицензирования этих полигонов, для того, чтобы сократить перевозки и планомерно распределять образующиеся отходы по полигонам республики», — приводит слова чиновника пресс-служба Госсовета РТ.

Гендиректор ООО «УК «ПЖКХ» Сергей Богатов рассказал о своем видении главной проблемы отрасли. Он считает, что региональные операторы должны получить доступ к базам миграционной службы, чтобы точно представлять, сколько человек проживают в квартире, и начислять соответствующий тариф за вывоз мусора.

Генеральный директор ООО «Уютный дом» Марат Нуриев обратил внимание на конфликт интересов регоператоров и управляющих компаний, поскольку первые отвечают за вывоз мусора, а вторые за контейнерные площадки и мусорные баки.