В Татарстане возбудили дело о мошенничестве против RC Group

В полицию обратились более 150 жителей республики, ущерб по делам оценивается от 50 до 200 тысяч рублей

В Татарстане возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении компании RC Group. Поводом стали обращения более 150 жителей республики, которые вложили деньги в проект, рассчитывая на получение дохода, пишет «ГТРК Татарстан».

Одна из заявительниц рассказала, что получила предложение о работе через личное сообщение. Ей предложили стать помощницей в группе и пригласили на встречу в офис в центре города. По ее словам, там сообщили, что компания продвигает приложение со скидками на покупки, а заработок возможен за счет покупки прав на программу и их последующей перепродажи.

Как утверждает собеседница, потенциальным участникам предлагали оформить кредит примерно на 100 тыс. рублей, если у них не было собственных средств. Она добавила, что основную аудиторию проекта составляли студенты.

Некоторые участники позже заявили, что обещанный доход не оправдался. По их словам, для заработка требовалось привлекать новых участников, которые также должны были оплачивать тариф. Часть клиентов, как утверждается, осталась с кредитными обязательствами — суммы достигали 80 тыс. рублей и выше.

У компании есть сайт и офисы в разных городах России, включая два в Татарстане. В сети встречаются как нейтральные оценки работы сервиса, так и негативные отзывы, в которых пользователи называют модель бизнеса финансовой пирамидой и предупреждают о рисках долгов.

Редакция связалась с руководством компании. Узнав об интересе к бизнес-процессам, представители заявили, что общение возможно только после официального запроса, и направили письмо-предостережение.

Генеральный директор ООО «УК «ЭРСИ ГРУПП» Дмитрий Лазаров заявил, что распространение «сфабрикованных материалов» о компании может повлечь обращение в суд и правоохранительные органы.

После официального запроса компания направила письменный ответ. В нем Лазаров сообщил, что бизнес работает по модели продажи лицензий на программное обеспечение и включает многоуровневую реферальную систему. По его словам, эта модель «не имеет ничего общего с финансовыми пирамидами», а доход формируется за счет распространения лицензий и расширения базы подключенных торгово-сервисных предприятий.

Иного мнения придерживаются более 150 жителей Татарстана, которые обратились в полицию.

Как сообщила инспектор по ОП ОИиОС МВД по республике Наталья Сагитова, в МВД по Татарстану расследуются два уголовных дела по факту деятельности компании. Одно ведет следственное управление МВД по городу Набережные Челны, где потерпевшими признаны более 50 человек, второе — следственный отдел полиции «Вишневский», где фигурируют более 100 потерпевших.

По данным полиции, сумма ущерба по делам составляет от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Ариана Ранцева