Трамп: большинство стран НАТО отказались участвовать в военной операции против Ирана

Он раскритиковал страны НАТО за пассивность и назвал альянс «улицей с односторонним движением»

Президент США Дональд Трамп заявил, что большинство стран НАТО отказались участвовать в военной операции против Ирана и помогать в разблокировке Ормузского пролива. В связи с этим, по его словам, Соединенные Штаты «не нуждаются» в поддержке альянса, а также Японии, Австралии и Южной Кореи. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что США способны действовать самостоятельно, отметив, что помощь «союзников» никогда не была необходима Вашингтону. Он раскритиковал страны НАТО за пассивность и назвал альянс «улицей с односторонним движением», указав на значительные расходы США на защиту европейских государств.

Ранее американский лидер сообщал о полном разгроме вооруженных сил Ирана, включая флот, авиацию и системы противовоздушной обороны. При этом президент США отверг угрозу вьетнамского сценария в Иране.

Наталья Жирнова