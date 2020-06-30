Роспотребнадзор подтвердил случаи коронавируса на Казанском авиазаводе

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На Казанском авиазаводе зафиксировано несколько случаев заражения сотрудников коронавирусной инфекцией. Однако пациенты не контактировали друг с другом, заявила сегодня на пресс-конференции замруководителя республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

«Что касается авиационного завода, там случаи заболевания есть, но они не связаны между собой. Нужно понимать, что завод все-таки большой. И случаи заноса инфекции — они также возможны, и они бывают», — признала Авдонина.

Напомним, что также она рассказала об отсутствии таксистов среди заболевших. При этом у 38% заболевших коронавирусом в Татарстане не установлен путь передачи вируса.