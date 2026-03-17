Россияне, в том числе и татарстанцы, жалуются на сбои в VK

Российские пользователи столкнулись с техническими проблемами при использовании сервисов «ВКонтакте» и «Яндекс Телемост». По данным мониторингового сервиса Downdetector, количество жалоб на работу «Яндекс Телемоста» достигло 2 700 обращений, а на неполадки в работе социальной сети VK поступило более 1 100 жалоб.

Неполадки в социальной сети фиксируются и в Татарстане — 13% от всех жалоб от жителей республики. Вместе с тем в регионе на том же уровне зафиксированы сбои в онлайн-сервисе Steam.

— «ВКонтакте» работает в штатном режиме, — прокомментировала позднее пресс-служба VK, сообщает Forbes.

Напомним, 16 марта татарстанцы массово жаловались на сбои в работе Telegram. На фоне этого эксперты допустили начало блокировки мессенджера.

Наталья Жирнова