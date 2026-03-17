Соцфонд РТ начислил медикам почти полмиллиона рублей с начала 2026 года

Размер дополнительных выплат варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей и зависит от должности сотрудника и типа медицинского учреждения

Фото: Дмитрий Резнов

С начала 2026 года региональное отделение Социального фонда России по Татарстану осуществило дополнительные денежные начисления медицинским работникам государственных учреждений. Общая сумма выплат превысила 496 тысяч рублей, сообщает пресс-служба.

Финансовая поддержка предоставляется ежемесячно более чем 29 тысячам медицинских специалистов. Размер дополнительных выплат варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей и зависит от должности сотрудника и типа медицинского учреждения. Важно отметить, что право на получение этих средств имеют как опытные специалисты, так и молодые врачи, недавно приступившие к работе в системе здравоохранения.

Напомним, что в Татарстане стартует трехлетний проект по обеспечению медиков формой.

Наталья Жирнова