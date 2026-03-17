Татарстан выделяет 8,2 млн рублей на безопасность дорог в Тетюшском районе

Программа 2026–2030 годов направлена на снижение ДТП, тяжести травм и развитие помощи пострадавшим

Фото: Ариана Ранцева

Исполнительный комитет Татарстана постановил выделить 8,2 млн рублей на программу повышения безопасности дорожного движения в Тетюшском районе.

Программа рассчитана на 2026—2030 годы. Она направлена на предотвращение ДТП, снижение вероятности гибели людей и уменьшение тяжести травм, а также на развитие современной системы оказания помощи пострадавшим.

Анализ дорожно-транспортных происшествий за 2023—2025 годы показал, что основными очагами ДТП в районе являются улицы Горького, Свердлова, Калинина и Ленина в городе Тетюши, а также автодороги Буинск — Тетюши, Тетюши — Ундоры и Тетюши — Апастово.

Ранее «Реальное время» писало, что с начала января в ДТП в Татарстане погибли 57 человек.



