«Нельзя же на пенсии просто сидеть»: Миргалимов высказался о будущем Мухаметшина

Лидер татарстанских коммунистов охарактеризовал Фарида Хайрулловича как своего «политического педагога»

Лидер татарстанских коммунистов Хафиз Миргалимов охарактеризовал Фарида Мухаметшина как своего «политического педагога». Таким мнением он поделился с «Реальным временем» в рамках 19-го заседания Госсовета РТ, на котором утвердили решение о досрочном прекращении полномочий председателя парламента.

— Я бы сказал, что он мой политический педагог. Человек, который ввел в работу законы, это ведь не легко — писать законы. Фарид Хайруллович — большой гражданин. Он никогда не делил нас на партии, — отметил Миргалимов.

По его словам, Мухаметшин оставил значительный след в политической жизни республики.

— Рустам Минниханов говорил, что республика — это один большой корабль, который состоит из трех этажей. А Минтимер Шарипович говорил так: никто из нас не упал с луны — здесь выросли, здесь учились, здесь работали. Поэтому, не жалея себя ради народа, не считаясь здоровьем, человек, который служит, — продолжил Миргалимов.

Миргалимов подчеркнул, что Фарид Мухаметшин был примером для многих как руководитель.

— Вот три человека: Минтимер Шарипович, Фарид Хайруллович, Рустам Нургалиевич, и люди, которые работали с ними. Когда основание республики было неустойчивым, они сделали большой вклад, сохранили и до сих пор несут вперед. Я еще думаю, что его опыт еще придет, почему? Потому что нельзя же на пенсии просто сидеть. У него же было еще 39 общественных дел, — посмеялся Миргалимов.

