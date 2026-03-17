«Нельзя же на пенсии просто сидеть»: Миргалимов высказался о будущем Мухаметшина
Лидер татарстанских коммунистов охарактеризовал Фарида Хайрулловича как своего «политического педагога»
Лидер татарстанских коммунистов Хафиз Миргалимов охарактеризовал Фарида Мухаметшина как своего «политического педагога». Таким мнением он поделился с «Реальным временем» в рамках 19-го заседания Госсовета РТ, на котором утвердили решение о досрочном прекращении полномочий председателя парламента.
— Я бы сказал, что он мой политический педагог. Человек, который ввел в работу законы, это ведь не легко — писать законы. Фарид Хайруллович — большой гражданин. Он никогда не делил нас на партии, — отметил Миргалимов.
По его словам, Мухаметшин оставил значительный след в политической жизни республики.
— Рустам Минниханов говорил, что республика — это один большой корабль, который состоит из трех этажей. А Минтимер Шарипович говорил так: никто из нас не упал с луны — здесь выросли, здесь учились, здесь работали. Поэтому, не жалея себя ради народа, не считаясь здоровьем, человек, который служит, — продолжил Миргалимов.
Миргалимов подчеркнул, что Фарид Мухаметшин был примером для многих как руководитель.
— Вот три человека: Минтимер Шарипович, Фарид Хайруллович, Рустам Нургалиевич, и люди, которые работали с ними. Когда основание республики было неустойчивым, они сделали большой вклад, сохранили и до сих пор несут вперед. Я еще думаю, что его опыт еще придет, почему? Потому что нельзя же на пенсии просто сидеть. У него же было еще 39 общественных дел, — посмеялся Миргалимов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».