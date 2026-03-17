Доля домов с эскроу в России должна достичь 25% к 2030 году

14:06, 17.03.2026

Сейчас с использованием этого механизма построено 8,7 тыс. домов, еще 13,9 тыс. находятся на стадии строительства

Фото: Мария Зверева

Доля индивидуальных жилых домов, строящихся с использованием счетов эскроу, в России должна достигнуть 25% к 2030 году. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, пишет ТАСС.

По его словам, в настоящее время с применением этого механизма уже построено 8,7 тыс. жилых домов. Еще 13,9 тыс. домов находятся на стадии строительства.

Ранее «Реальное время» писало, что проблемные долгострои будут достраивать в индивидуальном порядке.

Ариана Ранцева
Справка

Эскроу-счет — это специальный безопасный счет в банке для сделок (чаще всего покупки новостроек), где деньги покупателя замораживаются до выполнения продавцом/застройщиком обязательств. Деньги перечисляются застройщику только после сдачи дома, что защищает дольщиков от долгостроя и мошенничества.

