Доля домов с эскроу в России должна достичь 25% к 2030 году

Сейчас с использованием этого механизма построено 8,7 тыс. домов, еще 13,9 тыс. находятся на стадии строительства

Доля индивидуальных жилых домов, строящихся с использованием счетов эскроу, в России должна достигнуть 25% к 2030 году. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, пишет ТАСС.

По его словам, в настоящее время с применением этого механизма уже построено 8,7 тыс. жилых домов. Еще 13,9 тыс. домов находятся на стадии строительства.



Ариана Ранцева