Туроператоры требуют включения их сайтов и приложений в «белый список» интернет-сервисов

По мнению представителей отрасли, отсутствие туроператоров в «белом списке» Минцифры создает серьезные риски для путешественников

Ассоциация туроператоров России (АТОР) выступила с обращением к Минцифры о необходимости включения туристических компаний в перечень разрешенных интернет-сервисов. По мнению представителей отрасли, отсутствие туроператоров в «белом списке» Минцифры создает серьезные риски для путешественников.

Проблема особенно актуальна на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, когда тысячи туристов нуждаются в оперативной помощи с переоформлением билетов и бронированием отелей. Как отметил вице-президент АТОР Артур Мурадян, без доступа к сайтам туроператоров клиенты не могут получить необходимые документы, включая ваучеры и билеты.

В настоящее время в списке разрешенных сервисов присутствуют авиакомпании, РЖД, «Туту», 2ГИС и сервисы «Яндекса», однако туроператоры в него не входят. При этом до 50% всех бронирований осуществляется через мобильные приложения, а при сбоях мобильного интернета туристы теряют доступ к управлению своими поездками.

Ранее Минцифры включило новые сайты в «белый список». Среди ресурсов — Совет Федерации, МВД, авиакомпании, HeadHunter, «Вкусно — и точка», «Иви» и крупные телеканалы.

Наталья Жирнова