Киберпреступники стали использовать адвент-календари для кражи данных россиян

Мошенники размещают видео с анонсом «акции» во взломанных или специально созданных аккаунтах TikTok

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В России зафиксирована новая волна кибермошенничества с использованием схемы «онлайн-адвент-календаря». Злоумышленники крадут персональные данные и деньги граждан, маскируясь под праздничные акции, сообщает New Retail.

Схема работает через TikTok: мошенники размещают видео с анонсом «акции» во взломанных или специально созданных аккаунтах. Пользователи переходят по ссылкам в комментариях на поддельные сайты, имитирующие официальные ресурсы магазинов.

На фейковых страницах посетителям обещают гарантированные призы за открытие ячеек адвента. Для получения выигрыша требуется перейти в телеграм-бот, который собирает личные данные и подталкивает пользователей к действиям, ведущим к финансовым потерям.

За период с конца ноября 2025 года по середину января 2026 года эксперты заблокировали десятки мошеннических ресурсов. Специалисты предупреждают, что такие схемы особенно активны в праздники, когда преступники используют розыгрыши, промокоды и подарочные карты для обмана пользователей.



Напомним, что количество фишинговых онлайн‑ресурсов в 2025 году в России выросло в 1,5 раза.

Наталья Жирнова