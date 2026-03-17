Киберпреступники стали использовать адвент-календари для кражи данных россиян
Мошенники размещают видео с анонсом «акции» во взломанных или специально созданных аккаунтах TikTok
В России зафиксирована новая волна кибермошенничества с использованием схемы «онлайн-адвент-календаря». Злоумышленники крадут персональные данные и деньги граждан, маскируясь под праздничные акции, сообщает New Retail.
Схема работает через TikTok: мошенники размещают видео с анонсом «акции» во взломанных или специально созданных аккаунтах. Пользователи переходят по ссылкам в комментариях на поддельные сайты, имитирующие официальные ресурсы магазинов.
На фейковых страницах посетителям обещают гарантированные призы за открытие ячеек адвента. Для получения выигрыша требуется перейти в телеграм-бот, который собирает личные данные и подталкивает пользователей к действиям, ведущим к финансовым потерям.
За период с конца ноября 2025 года по середину января 2026 года эксперты заблокировали десятки мошеннических ресурсов. Специалисты предупреждают, что такие схемы особенно активны в праздники, когда преступники используют розыгрыши, промокоды и подарочные карты для обмана пользователей.
Напомним, что количество фишинговых онлайн‑ресурсов в 2025 году в России выросло в 1,5 раза.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».