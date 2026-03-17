В Татарстане выявили ряженку с бактериями кишечной палочки

Испытания ФГБУ «ВНИИЗЖ» показали наличие дрожжей и плесени в продукте с жирностью 2,5%

Фото: Мария Зверева

В Испытательной центральной научно-методической ветеринарной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проведены исследования образцов ряженки с массовой долей жира 2,5%, произведенной на территории Татарстана, сообщает Россельхознадзор РТ.

По результатам анализов выявлено присутствие бактерий группы кишечной палочки, а также дрожжей и плесени.

Наличие бактерий группы кишечной палочки может свидетельствовать о недостаточной термической обработке сырья или загрязнении продукции во время производства, представляя риск для здоровья потребителей. Избыточное содержание дрожжей и плесени ухудшает вкус, запах и консистенцию продукта.

Управление Россельхознадзора по Татарстану приняло меры по контролю и предотвращению дальнейшего распространения данной продукции.

Ариана Ранцева