Якунин — о Мухаметшине: «Его уважают в мире, в России и особенно у нас в республике»

Председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету отметил, что 30-летний путь во главе Госсовета — это достижение, особенно в такое неспокойное время

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня на 19-м заседании республиканского парламента председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин досрочно сложил свои полномочия. Своим мнением об этом поделился председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

— С одной стороны, конечно, жаль расставаться с таким опытным и уважаемым руководителем. Но, с другой стороны, 30-летний путь во главе Госсовета — это огромное достижение, особенно в такое неспокойное время. Я искренне пожал руку Фарида Хайрулловича и пожелал ему крепкого здоровья и дальнейших успехов в общественной деятельности, — отметил Леонид Якунин в беседе с корреспондентом «Реального времени».

Депутат подчеркнул заслуги Фарида Мухаметшина на посту председателя парламента.

— Его работу я оцениваю на отлично, потому что он долгое время возглавлял комиссию Совета Европы и продолжал избираться, несмотря на западные «позывы». Его избрали с перевесом в один голос. То есть его уважают в мире, в России и особенно у нас в республике, — добавил Якунин.

Фарид Мухаметшин руководил Госсоветом Татарстана с 27 мая 1998 года, и его непрерывное пребывание на этом посту превысило 27 лет. За это время он неоднократно переизбирался на должность председателя парламента — в 2004, 2009, 2014, 2019 и 2024 годах.



— Он в современной истории республики вписал свою роль и жизненную позицию золотыми буквами. Желаю ему здоровья, успехов во всем и семейного счастья. Ему есть чем заниматься в этом отношении — супруга хорошая, дети и внуки, — заключил депутат.

