Съемочная группа сериала о «КАМАЗ-мастере» ищет массовку

Съемочная группа сериала о челнинской гоночной команде «КАМАЗ-мастер» объявила кастинг для мужчин от 20 до 45 лет. Киношники отбирают массовку для сцен мотокроссов, заездов и съемок в Казани.

Объявление о поиске массовки разместила PR-менеджер проекта Наталья Пушкарева, пишут «Вести КАМАЗа».

Она уточнила, что соискатели должны иметь действующую справку об отсутствии коронавируса. Массовка может рассчитывать на 800 рублей за съемочный день, а для групповых сцен актерам предусмотрена оплата в 1 000 рублей за день.

«Если сумма гонораров вас устраивает, у вас есть справка, вы в свободном полете (день съемки может быть оглашён за день до самой съемки, количество часов на площадке может быть разным — от 60 минут до 12 часов) — присылайте ваши данные», — написала Пушкарева.

Она добавила, что женщин, детей и мужчин до 20 лет уже отобрали.

В апреле «Реальное время» писало, что пандемия коронавируса прервала съемки сериала, который создается под руководством Федора Бондарчука.