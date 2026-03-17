На празднование Дней родного и русского языков и Дня России в Казани потратят 22 млн рублей
В мероприятиях будут участвовать ведущие творческие коллективы республики
Минкульт Татарстана объявил о проведении тендера на организацию трех культурных мероприятий в Казани.
В программе министерства — три крупных события:
- празднование Дня родного языка и 140-летия Габдуллы Тукая 26 апреля;
- торжество в честь Дня русского языка и дня рождения А. С. Пушкина 6 июня;
- мероприятие ко Дню России 12 июня.
Мероприятия потребуют привлечения ведущих творческих коллективов республики, включая камерные хоры, оркестры, ансамбли песни и танца. В программе — выступления заслуженных артистов Татарстана, народных хоров, а также детских коллективов.
Все мероприятия планируется провести на центральных площадках Казани. На организацию торжеств выделено более 22 млн рублей.
Напомним, что в Татарстане появится оргкомитет по проведению Года единства народов. В состав оргкомитета войдут 38 человек.
