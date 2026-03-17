На празднование Дней родного и русского языков и Дня России в Казани потратят 22 млн рублей

15:18, 17.03.2026

В мероприятиях будут участвовать ведущие творческие коллективы республики

Минкульт Татарстана объявил о проведении тендера на организацию трех культурных мероприятий в Казани.

В программе министерства — три крупных события:

  • празднование Дня родного языка и 140-летия Габдуллы Тукая 26 апреля;
  • торжество в честь Дня русского языка и дня рождения А. С. Пушкина 6 июня;
  • мероприятие ко Дню России 12 июня.

Мероприятия потребуют привлечения ведущих творческих коллективов республики, включая камерные хоры, оркестры, ансамбли песни и танца. В программе — выступления заслуженных артистов Татарстана, народных хоров, а также детских коллективов.

Все мероприятия планируется провести на центральных площадках Казани. На организацию торжеств выделено более 22 млн рублей.

Напомним, что в Татарстане появится оргкомитет по проведению Года единства народов. В состав оргкомитета войдут 38 человек.

Наталья Жирнова

