Новости общества

18:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России помиловали 23 осужденных женщин

13:18, 17.03.2026

Указ подписал Владимир Путин, сообщил председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев

В России помиловали 23 осужденных женщин
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 осужденных женщин, пишет RT.

Об этом сообщил глава Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его словам, среди помилованных — женщины, у которых есть дети, а также родственницы участников СВО.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

