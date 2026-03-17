Песков: Киев должен открыть дорогу для мирного процесса

В Кремле заявили, что атаки на регионы РФ рассматриваются как попытка тщетного сопротивления вместо перехода к переговорам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атаками на российские регионы Киев продолжает «тщетное сопротивление» вместо перехода к мирному процессу. По его словам, украинская сторона должна принять ответственное решение и открыть дорогу для переговоров.

Песков подчеркнул, что Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции и выполняют поставленные задачи, одновременно обеспечивая безопасность регионов страны.

Он также сообщил, что Министерство сельского хозяйства Российской Федерации координирует действия регионов, где зафиксированы вспышки заболеваний крупного рогатого скота.

Говоря о международных контактах, представитель Кремля отметил, что Россия поддерживает взаимодействие с руководством Кубы на экспертном и рабочем уровнях.

По словам Пескова, Куба является независимым государством и сталкивается с экономическими трудностями на фоне эмбарго со стороны США. Россия готова оказать Гаване посильную помощь, а соответствующие вопросы прорабатываются с кубинской стороной.

Ранее «Реальное время» писало, что пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет комментировать публикацию кувейтской газеты Al Jarida о том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи якобы был отправлен на лечение в Москву.

Ариана Ранцева