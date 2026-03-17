Трассу у Волжска расширят до четырех полос

Капитальный ремонт начнется в апреле 2026 года и завершится в октябре 2027-го

На границе Марий Эл и Татарстана стартует крупный инфраструктурный проект по модернизации участка автомобильной дороги А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга». Ремонтные работы затронут отрезок с 92+360-го по 95+566-й километр, проходящий вблизи Волжска, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

В рамках капитального ремонта планируется значительное расширение проезжей части — количество полос движения увеличится с двух до четырех. Проект включает демонтаж существующего аварийно-опасного путепровода и комплексное обновление дорожного полотна. На основном ходу автодороги уложат двухслойное асфальтобетонное покрытие общей толщиной 15 см, что обеспечит необходимую прочность для интенсивного движения до 30 тысяч автомобилей в сутки.



Наталья Жирнова