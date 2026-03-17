В Нурлате потратят почти 4 млн рублей на обновление дорожной разметки и знаков

Работы будут проводиться на различных улицах города, включая улицы Карла Маркса, Советскую, Школьную, Вахитова и другие

Исполнительный комитет Нурлатского района разместил госконтракт на реализацию программы по повышению безопасности дорожного движения в городе Нурлате. Документы появились на сайте госзакупок.

В рамках программы планируется установка современных дорожных знаков со световозвращающими элементами и нанесение новой дорожной разметки. Работы будут проводиться на различных улицах города, включая улицы Карла Маркса, Советскую, Школьную, Вахитова и другие. Особое внимание уделят территориям возле социальных объектов — школ, детских садов и медицинских учреждений.

Разметку планируется нанести в два этапа: первую часть выполнят в течение недели после получения заявки, вторую — до конца сентября 2026 года. Пешеходные переходы разметят однократно в недельный срок.

На разметку установят гарантию 12 месяцев, на дорожные знаки — 24 месяца. На эти цели выделено более 3,8 млн рублей. Напомним, что Татарстан выделит 8,2 млн рублей на безопасность дорог в Тетюшском районе. Программа 2026—2030 годов направлена на снижение ДТП, тяжести травм и развитие помощи пострадавшим.

Наталья Жирнова