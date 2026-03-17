Татарстан предложил закон о запрете публикации обвинительной информации до суда

Распространение сведений о предполагаемых правонарушениях разрешается только после вступления судебного решения в силу

Фото: Артем Дергунов

Государственный совет Татарстана внес в Госдуму проект федерального закона, ограничивающий распространение обвинительной информации в СМИ и соцсетях до вступления судебного решения в законную силу. Документ размещен в базе данных Госдумы.

Законопроект вводит понятие «обвинительная информация» — сведения, формирующие у неопределенного круга лиц вывод о совершении конкретным человеком или организацией противоправных действий. Распространение такой информации допускается только при наличии вступившего в силу судебного акта.

До этого момента информация может распространяться только в нейтральной форме, без утверждений о виновности. Также проект предусматривает, что обращения о предполагаемых нарушениях должны подтверждаться законно полученными материалами.

За нарушение предусмотрены штрафы: гражданам — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, должностным лицам — от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, юридическим лицам — от 1 млн до 2 млн рублей. Учредители СМИ, редакции и авторы несут солидарную ответственность.

В пояснительной записке законопроекта отмечается, что инициатива опирается на Конституцию РФ, гарантирующую защиту чести и доброго имени, а также презумпцию невиновности.



Ариана Ранцева