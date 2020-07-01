Сегодня в Татарстане пройдет последний день голосования по поправкам в Конституцию

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Сегодня пройдет основной день голосования по поправкам в Конституцию. 1 июля является основным днем голосования, утвержденным президентом Владимиром Путиным.

1 июля отдать свой голос относительно поправок в основной закон страны можно только на стационарных участках или на дому.

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев сообщил, что голосование организовано с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора по санитарной безопасности. Все участки для голосования обеспечены необходимым запасом индивидуальных средств защиты для всех участников голосования. На входе участникам голосования раздадут средства индивидуально защиты, а также ручку.

