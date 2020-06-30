Министр молодежи Татарстана прокомментировал позицию бывшей помощницы по поправкам в Конституцию

Министр молодежи Татарстана Дамир Фаттахов прокомментировал позицию относительно голосования по поправкам в Конституцию своей бывшей помощницы Алсу Саетовой, возглавляющей издание «Площадь Сободы».

Министр подчеркнул, что не разделяет ее взглядов на голосование, но продолжает общаться с экс-подчиненной.

«Я лично считаю, что надо идти и голосовать — это гражданская позиция каждого человека, он сам дальше примет решение за или против», — приводит слова Фаттахова Kazanfirst.

Глава Министерства молодежи РТ подчеркнул, что Саетова с сентября 2019 года не работает в министерстве. Он добавил, что одной из причин ухода стало желание «открыто говорить обо всем, что она хочет сказать».

Напомним, что Саетова возглавила издательский дом «Площадь Свободы». При этом она осталась советником министра молодежи на общественных началах.

