Президент США отверг угрозу вьетнамского сценария в Иране

Администрация президента рассматривает варианты проведения ограниченных военных операций на территории республики

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что не видит оснований опасаться развития конфликта с Ираном по сценарию войны во Вьетнаме. На прямой вопрос о возможности затягивания военных действий в Иране глава государства ответил категорическим отрицанием, сообщает «Интерфакс».

По информации газеты The New York Times, администрация президента рассматривает варианты проведения ограниченных военных операций на территории Ирана. Среди возможных целей — остров Харк, используемый Ираном для погрузки нефти на танкеры, а также ядерный объект в Исфахане, где, предположительно, хранится обогащенный уран.

Реализация любого из рассматриваемых сценариев, как отмечается, потребует размещения американского военного контингента на территории Ирана. Однако, по словам президента, подобные опасения не вызывают у него беспокойства.

Напомним: верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отверг перемирие с США. Ранее инициатива о прекращении огня или снижении уровня эскалации была передана Тегерану через две страны.

Наталья Жирнова