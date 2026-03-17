Количество терактов в России в 2025 году увеличилось на 40%

Всего за год было зафиксировано 1 830 терактов, сообщил Сергей Шойгу

Сергей Шойгу заявил на выездном совещании в Уральском федеральном округе о росте угроз для критически важных объектов страны. По его словам, на фоне событий на Ближнем Востоке эти угрозы стали «еще реальнее и масштабнее».

Шойгу отметил, что Киев и его покровители продолжают попытки совершения диверсий и терактов на территории РФ, а их количество постоянно растет. Противник активно использует информационно-психологические методы воздействия на население, в том числе через интернет.

Секретарь Совета безопасности подчеркнул, что в 2025 году количество воздушных атак со стороны Киева на российскую инфраструктуру увеличилось почти в четыре раза. Он добавил, что динамика развития средств поражения у соперника делает небезопасным любой регион страны.

Шойгу предупредил, что недооценка уровня угроз и промедление с устранением уязвимостей могут повлечь трагические последствия. Также секретарь сообщил о сохраняющихся повышенных рисках чрезвычайных ситуаций природного характера в ряде субъектов РФ.

По официальным данным, в 2025 году на территории России было совершено 1 830 терактов, что на 40% больше, чем годом ранее.

Ариана Ранцева