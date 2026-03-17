На западе Татарстана потеплеет до +13 градусов

Ночью ожидается от -1 до -6 градусов, при этом в восточных районах местами столбик термометра опустится до отметки -10 градусов

Фото: Максим Платонов

По данным метеорологов, 18 марта в Татарстане потеплеет до +13 градусов.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3—8 м/с. Ночью ожидается от -1 до -6 градусов, при этом в восточных районах местами столбик термометра опустится до отметки -10 градусов. Дневные показатели будут более комфортными: от +4 до +9 градусов, а в западных районах воздух может прогреться до +13 градусов.

При этом в ночное и утреннее время на дорогах местами ожидается сильная гололедица, что может создать опасность для участников движения. Ранее РСЧС предупредила о тумане в Татарстане 18 марта.

Наталья Жирнова