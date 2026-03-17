Центр культурного наследия Татарстана получит дополнительные 5,5 млн рублей из бюджета

Это следует из постановления Кабмина республики

Центр культурного наследия Татарстана получит дополнительное финансирование из бюджета республики. Это произойдет за счет увеличения выделенных средств в рамках документа «Об утверждении нормативных затрат на государственные работы, услуги и объемов государственных услуг отдельных государственных учреждений социокультурной сферы Республики Татарстан на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Информация об увеличении финансирования появилась из недавнего изменения постановления от 25 сентября 2025 года Кабмина РТ. Так, количество выделенных средств с 27,6 млн рублей увеличивается до 33,1 млн рублей на 2026 год — это рост годовых расходов на 5,44 млн рублей на «обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия».

При этом сократились расходы по некоторым пунктам касательно Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-град Свияжск». Так, по пункту «обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов» в 2026 году из бюджета выделят не 10 млн, а 3,7 млн рублей.

Напомним, что Татарстан может стать пилотным регионом по цифровизации культурного наследия. По словам главы Комитета РТ по охране ОКН Ивана Гущина, создание единой цифровой платформы позволит объединить в одном пространстве и реставраторов, и ученых.

