В Казани на месяц ограничат движение по улице Подлужной

Перекрытие произойдет на участке дороги в районе домов №20, 40, 47, 50 и 63а

В связи с проведением работ по ответвлению газопровода в Казани будет временно перекрыто движение транспорта по улице Подлужной. Об этом сообщила администрация города. Ограничения затронут участок дороги в районе домов №20, 40, 47, 50 и 63а.

Известно, что временные неудобства для автомобилистов продлятся с 18 марта по 18 апреля. Горожан просят заранее планировать свои маршруты с учетом вводимых ограничений.

Ранее главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина показала проекты новых спусков к набережной Казанки. Они будут соединять парк им. Горького и ул. Гоголя с ул. Подлужной.

Наталья Жирнова