Белоруссия и Россия согласовали меры безопасности на границах на фоне активности НАТО

В Минске 16—17 марта состоялась вторая встреча специальных представителей России и Белоруссии по вопросам безопасности, сообщает ТАСС. Во главе межведомственных делегаций находились заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрет и заместитель главы МИД России Александр Грушко.

Основной темой переговоров стала ситуация в области безопасности на границах Союзного государства. Участники встречи обсудили вопросы, связанные с продолжающейся милитаризацией стран-членов ЕС и НАТО.

Стороны также обменялись мнениями по противодействию незаконным экономическим и финансовым ограничениям. По итогам встречи стороны договорились продолжить взаимодействие по реализации положений договора. Следующая встреча представителей планируется в Москве осенью 2026 года.

Наталья Жирнова