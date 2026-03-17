Почти треть девочек из Казани начинают пользоваться косметикой из-за соцсетей

Фото: Александра Шарафиева

Аналитики SOKOLOV BEAUTY опросили свыше 1 200 родителей девочек и узнали, что дети 29% респондентов из Казани обращают внимание на косметику из-за влияния соцсетей, 51% родителей сами инициировали разговор с дочерью о необходимости использования различных бьюти-средств, а у 20% дочь попросила купить первую косметику, приняв решение самостоятельно.

Каждый седьмой родитель положительно относится к использованию косметики ребенком, еще 63% не против периодического применения девочками различных средств. Треть опрошенных считают оптимальным возраст с 8 до 11 лет, когда можно начать использовать косметику, еще 29% — с 11 до 13 лет, а каждый седьмой — в период с 13 до 15 лет.

У 26% опрошенных казанцев дети используют косметику исключительно с разрешения, каждый четвертый родитель иногда сам предлагает воспользоваться определенными средствами, а у 11% опрошенных ребенок использует косметику постоянно.

Почти половина родителей (48%) из числа тех, кто поддерживает детскую косметику, уверены, что подобный шаг позволит дочери подчеркнуть свою индивидуальность, четверть видят в этом адаптацию к взрослой жизни, а 13% — формирование стиля. Родители, которые не одобряют использование косметики детьми, в большинстве случаев аргументируют запрет тем, что не хотят навязывать ребенку стереотипы красоты и переживать из-за его раннего взросления (по 19% соответственно).

Чаще всего дети респондентов пользуются специализированной декоративной косметикой (37%) и средствами для ухода (34%), а еще 30% позволяют своим дочерям использовать некоторые вещи из взрослой косметички. У каждого пятого родителя ребенок активно использует гигиеническую помаду, а у каждого десятого — блеск для губ.

«Блогинг в последние пять лет сильно повлиял на интерес детей к косметике. Сейчас все чаще увлечение девочек декоративным макияжем начинается с 10—12 лет. Оптимальным для начала использования косметики считается возраст 13—14 лет, а отдать предпочтение в выборе стоит гипоаллергенным и некомедогенным средствам. Родителям важно тщательно изучать состав наносимой косметики и избегать агрессивных поверхностно-активных веществ, мощных антивозрастных компонентов, высокого содержания кислот, ретиноидов (только по назначению врача), а также спиртосодержащей косметики, наличия аллергенов и сильных отдушек», — заявила Мария Вериченко, руководитель направления SOKOLOV BEAUTY.

Почти каждый второй родитель (44%) планирует или уже тратит на косметику ребенка от двух до четырех тысяч рублей ежемесячно. Еще трети бюджет позволяет оплачивать покупки на сумму от одной до двух тысяч рублей и лишь 16% укладываются в тысячу рублей.

