Жительницу Пестречинского района осудили за слежку за бывшим мужем

Женщина использовала GPS-трекер с микрофоном для прослушивания салона автомобиля и сбора личной информации

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Пестречинский районный суд признал 37-летнюю местную жительницу виновной в незаконном использовании специальных технических средств и сборе информации о частной жизни своего бывшего мужа. Государственное обвинение поддерживала прокуратура района.

По материалам дела, женщина приобрела GPS-трекер с дистанционным управлением и встроенным микрофоном. С помощью мобильного интернета и сим-карты она регулярно прослушивала салон автомобиля экс-супруга, получая сведения о его передвижениях и личной жизни.

Подсудимая признала вину и пояснила, что действовала из ревности.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей. Телефон, флеш-накопитель и стационарный телефон конфискованы в доход государства, трекер уничтожен.

Ариана Ранцева