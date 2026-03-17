Улицы Спартаковская и Суконная частично закроются для транспорта до конца года

Это связано со строительством жилого комплекса на улице Островского и необходимо для обеспечения размещения строительной техники и проведения работ на объекте

В связи со строительством жилого комплекса на улице Островского в центре Казани вводятся временные ограничения движения транспорта. Перекрытия будут действовать на улицах Спартаковской и Суконной с 20 марта по 30 декабря 2026 года, сообщает администрация города.

На улице Спартаковской, в районе дома №14, движение транспорта будет полностью прекращаться по выходным и праздничным дням. Ограничения будут действовать с 10:00 до 20:00.

На улице Суконной вводятся два участка ограничений:

от улицы Спартаковской до улицы Ново-Песочной;

от улицы Ново-Песочной до улицы Островского.

На обоих участках Суконной улицы ограничения также будут действовать с 10:00 до 20:00 по установленному графику. Данные меры необходимы для обеспечения размещения строительной техники и проведения работ на объекте.

Наталья Жирнова