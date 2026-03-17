Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отверг перемирие с США

Инициатива о прекращении огня или снижении уровня эскалации была передана Тегерану через две страны

Верховный руководитель Ирана Моджтаба Хаменеи отверг предложение о перемирии с США. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информацию, полученную от иранского чиновника.

По данным агентства, инициатива о прекращении огня или снижении уровня эскалации была передана Тегерану через две страны, выступившие в роли посредников. Однако Хаменеи ответил на это предложение отказом.

Источник Reuters также сообщил, что на первом заседании по вопросам внешней политики, состоявшемся после назначения нового лидера, позиция Хаменеи по вопросу возмездия США и Израилю была охарактеризована как «очень твердая и серьезная». При этом собеседник агентства не уточнил, присутствовал ли Хаменеи на этом заседании лично.

Напомним, что ранее новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи был ранен, но, по сообщению МИД страны, выжил. Позднее пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет комментировать публикацию кувейтской газеты Al Jarida о том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи якобы был отправлен на лечение в Москву.



Наталья Жирнова