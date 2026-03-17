Нижнекамск и индийский Барели стали городами-побратимами

Планируется обмен опытом в области городского управления, образования, культуры и реализации молодежных проектов

В столице Индии Нью-Дели было подписано соглашение о побратимстве между городом Татарстана Нижнекамском и индийским городом Барели, сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев. Это произошло в рамках заседания Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+.

Партнерские отношения между городами откроют новые возможности для развития сотрудничества в различных сферах. В частности, планируется обмен опытом в области городского управления, образования, культуры и реализации молодежных проектов.

Важным шагом для укрепления межрегиональных связей стало также подписание соглашения между Ассоциацией городов Поволжья и Всеиндийским институтом местного самоуправления при поддержке ВАРМСУ.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Это позволит нам более детально изучать опыт городов и внедрять лучшие решения у нас, — заявил Беляев.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин заявил в ходе форума «Диалоги о городском развитии», приуроченного к 100‑летию Всеиндийского института местного самоуправления, что столицы стран БРИКС+ сохраняют связь на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Наталья Жирнова