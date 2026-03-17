Кредитование подержанных автомобилей выросло на 33% в деньгах

За два месяца 2026 года объем рынка достиг 82,5 млрд рублей, а число выданных кредитов увеличилось до 61,2 тыс.

В России в январе — феврале 2026 года выдали 61,2 тыс. кредитов на покупку автомобилей с пробегом. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит совместный проект «Автостата» и Frank RG.

В денежном выражении рынок автокредитования автомобилей с пробегом вырос на 33% и достиг 82,5 млрд рублей.

Средний размер кредита также увеличился. В феврале он составил 1,39 млн рублей, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом.

Одним из факторов роста стало снижение процентных ставок. Средняя ставка по автокредитам на автомобили с пробегом уменьшилась на 4,9 процентных пункта и в феврале составила 21,8%.

Кроме того, уровень одобрения кредитов вырос на 6 процентных пунктов и достиг 28%. При этом показатель по-прежнему остается относительно низким.

Доля автокредитов на рынке автомобилей с пробегом увеличилась на 0,6 процентных пункта и сейчас составляет 7,4%. Низкий уровень проникновения объясняется тем, что большинство сделок совершается между физическими лицами или через посредников с использованием потребительских кредитов и частных займов.

Ранее «Реальное время» писало, что выдача автокредитов на новые машины сократилась на 10%.

Ариана Ранцева