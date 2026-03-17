Евро обновил максимумы с начала января 2026 года

Курс евро на Forex превысил 94 рубля впервые с 8 января, доллар также показал рост

На Forex курс евро превысил 94 рубля впервые с 8 января 2026 года, следует из данных ICE. Об этом сообщает ТАСС.

По состоянию на 11:02 мск курс евро вырос на 0,45%, достигнув 94,176 рубля.

На российском межбанковском рынке доллар поднялся на 0,18%, до 81,64 рубля, а евро — на 0,15%, до 93,87 рубля.



Ариана Ранцева