Татарстан выделит 20 млн рублей на ремонт объезда Бавлов
ГКУ «Главтатдортранс» объявило о проведении тендера на выполнение работ по ремонту объезда города Бавлы. Проект реализуют за счет средств республиканского бюджета.
Согласно документации, планируется отремонтировать участок протяженностью 0,8 км. Начальная стоимость контракта составляет более 20,4 млн рублей. Завершить все работы подрядчик должен до 19 августа 2026 года.
Напомним, что в Советском районе Казани отремонтируют десятки дорог и установят новое освещение: работы запланированы на 58 объектах улично-дорожной сети, 17 из которых расположены в поселках.
