Главное о коронавирусе на 25 июня: участки для голосования максимально защищены, 10 млн заболевших в мире

Казанский педиатр призвал мыть руки «до невроза»

За последние сутки в Татарстане подтвердились 40 новых случаев COVID-19, все контактные. 10 человек госпитализированы, 30 лечатся дома. Наибольшее число заболевших — в Казани (22 человека) и Набережных Челнах (6 человек).

Всего в Татарстане зарегистрированы 4 350 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 3 163 человека, в том числе 35 за минувшие сутки. Смертельных случаев — 13. На лечении остаются 1 174 человека.

В Татарстане смогли возобновить работу только 30% заведений общепита.



Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора в РТ Любовь Авдонина рассказала, что сделано в Татарстане для того, чтобы исключить риск заражения COVID-19 на голосовании по поправкам в Конституцию.



Заведующий отделением педиатрии детской больницы №1 Казани Ильдус Лутфуллин призвал мыть руки «до невроза». «Не хочу, чтобы кто-то ушел», — написал врач, расстроенный смертью от COVID-19 своего знакомого.

У жительницы Набережных Челнов Екатерины Нефедьевой, которая сейчас работает в московской ковид-больнице, коронавирусом заболела бабушка 1945 года рождения. Ей отказали в госпитализации. Нефедьева написала открытое письмо властям автограда и призвала их не позорить Татарстан.



В Казани «Авифавир» назначают пациентам с COVID-19 при средне-тяжелых состояниях, сообщил начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков.

В Роспотребнадзоре Татарстана объяснили, как будут работать магазины на втором этапе снятия ограничений.



В Елабуге открыли навигацию — в порт прибыл первый после снятия ограничений теплоход «Алексей Толстой».

«Всплеск в России уже идет на убыль»

За последние сутки в России выявлено 7 113 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 342 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 613 994, а выздоровевших — до 375 164 человек.

Зафиксированы 92 новых смертельных случая. Всего от коронавируса в России умерли 8 605 человек.



Топ регионов России по числу заболевших

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что всплеск пандемии идет на спад. «Всплеск в России уже идет на убыль», — сказал он.

Глава Росавиации Александр Нерадько обратился к Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением возобновить международные перевозки.



Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прилетел в Москву на парад Победы, но не пошел на него, так как по прилету в его делегации нашли коронавирус.



Турция рассчитывает восстановить авиасообщение с Россией уже в июле.



В Магадане закрыли китайский рынок после выявления коронавирусной инфекции у 12 работников.

Во втором квартале 2020 года «Яндекс» ожидает убыток до 4,5 млрд рублей из-за COVID-19.

Футбольный клуб «Локомотив» перешел на самоизоляцию. В клубе пояснили, что не хотят рисковать, так как в Российской премьер-лиге все больше заражений.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ушел на самоизоляцию из-за того, что у нескольких сотрудников, с которыми он работал, выявили коронавирус.

На следующей неделе в мире будет более 10 млн зараженных

По состоянию на 10.40 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 9 431 973. Умерли 482 805 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (2 381 361). На второй строчке — Бразилия (1 188 631), Россия на третьем месте (606 043, данные не обновлены). На четвертом месте — Индия (473 105), на пятом — Великобритания (308 337).

На следующей неделе число зараженных коронавирусом в мире превысит 10 млн человек, спрогнозировал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.



Суточная заболеваемость COVID-19 в США превысила апрельские показатели — во вторник зафиксировано более 35 тыс. случаев заражения, написала газета The New York Times.

В Нью-Йорке отменили марафон.

Жители Канады заплатили $10 млн за нарушение режима карантина.

В Болгарии режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации продлили до 15 июля.

В Париже Эйфелева башня открылась для туристов.

Лилия Ахкиямова