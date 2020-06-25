Казанский врач из детского «ковидного» госпиталя призвал мыть руки «до невроза»: «Не хочу, чтобы кто-то ушел»

Фото: @ilduslutfullin

Заведующий отделением педиатрии детской больницы №1 Казани Ильдус Лутфуллин на личной странице в «Инстаграме» поделился своим мнением относительно эпидемиологической ситуации в Татарстане. По его словам, коронавирус никуда не уходит: количество заболевших детей остается прежним.

Ильдус Лутфуллин рассказывает, что может сделать выводы лишь по косвенным причинам, так как работает в детском «ковидном» госпитале, а дети составляют всего лишь 2 — 4% от всех заболевших.

Доктор перечислил по меньшей мере три смерти, о которых ему известно.

«Увы, умирают люди. Вчера я узнал о двух смертях: умер врач-педиатр Муслюмовского района доктор Нассер Гассан Назим. Судя по всему, от ковида. Болеют также его жена и четверо детей. Ему было 40 с чем-то лет, примерно мой ровесник. Вчера же умер в больнице 71-летний дядя моей коллеги, с подтвержденным при жизни ковидом. Несколько дней назад умерла от пневмонии мама подростка, который лежит у нас с диагнозом ковид (мама в нашей больнице не лежала). Подростка жалко, он потерял маму в самом уязвимом возрасте. Посмертные диагнозы этих людей я не знаю», — пишет Ильдус Лутфуллин.

По мнению врача, биология вируса говорит, что он не намерен уходить. По крайней мере, количество заболевших детей остается на прежнем уровне.

«Все устали, ковид набил оскомину. Но как бы кому-то не хотелось, есть объективная реальность! Есть биология этого вируса, его генетика, которая говорит — так просто я не уйду», — продолжает Лутфуллин.

Впрочем, доктор отмечает, что точный ответ знают только санэпидслужбы и статистика. Он публикует лишь личное мнение, составленное по косвенным признакам. Тем не менее необходимо четко соблюдать правила: дистанцирование, гигиена рук «до невроза», ношение «нормальных масок» и не ходить на работу с признаками ОРВИ.

«Цель этого поста — не поймать хайп, а предупредить. Почти всех вас (7 000 подписчиков) я лично знаю. Доктор Нассер, который вчера умер, часто учился на нашей кафедре. Мы не были близко знакомы, но вчерашняя новость меня очень расстроила. Не хочу, чтобы кто-то из вас ушел бы так же, как доктор Нассер», — заключил Лутфуллин.

Ранее специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании пришли к выводу, что люди, вылечившиеся от коронавируса, могут страдать от последствий болезни всю жизнь.

