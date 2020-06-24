За день до начала голосования: чек-лист татарстанского Роспотребнадзора

Фото: Ринат Назметдинов

Зачем голосование растянули на неделю и вынесли на свежий воздух

В Татарстане сделано уже все для того, чтобы голосование по поправкам в Конституцию прошло безопасно. Об этом сообщила сегодня заместитель главы республиканского Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Кроме единого дня голосования 1 июля, есть возможность проголосовать с 25 июня. Избирательные участки будут работать целую неделю. Кроме них, проголосовать можно будет дома или на придомовых территориях. Процесс растянут во времени на неделю, чтобы избежать скопления людей на участках.

В Татарстане уже определили участки, где голосование пройдет на улице: их в республике будет 370. Там будут работать те участковые избирательные комиссии, которые раньше располагались в зданиях детских садиков.



«Мы четко понимаем, что решение проводить голосование вне помещений детсадов является абсолютно правильным», — прокомментировал Андрей Кондратьев. Фото Рината Назметдинова

«Участковая комиссия будет работать на специально подготовленной территории, на улице установят навесы, палатки или шатры. Мы четко понимаем, что решение проводить голосование вне помещений детсадов является абсолютно правильным», — прокомментировал это решение председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.



Важное уточнение: проголосовать «на свежем воздухе» можно будет только до 30 июня включительно. В день общероссийского голосования можно будет только прийти на стационарный участок.

Разметка, индивидуальные наборы, пульверизаторы

«Особые меры профилактики будут предприняты, наши специалисты обходят сейчас все участковые избирательные комиссии на предмет контроля этих мер», — рассказала Авдонина.

На участках наносят разметку для соблюдения дистанции.

Для каждого голосующего сформирован индивидуальный одноразовый набор, состоящий из маски, перчаток и ручки.

Посещение кабинок для голосования будет индивидуальным. Фото Рината Назметдинова

На входе в зал размещаются дезинфицирующий коврик и дозаторы с антисептиком. Ящики для голосования будут обрабатываться антисептиком с пульверизатором в течение дня (причем это касается и тех ящиков, которые принесут для голосования на дом).

Обязательно организованы раздельные потоки на вход и выход. Посещение кабинок для голосования будет индивидуальным.

К тем, кто решил голосовать дома, будут выезжать специалисты с одноразовым набором, этот пакет для голосования будет передаваться бесконтактным способом — просто-напросто вешаться на ручку двери.

Эти же меры профилактики будут организованы и вне помещений — в шатрах, палатках и автобусах для голосования.

Членам УИК будут измерять температуру не только в начале дня, но и в процессе работы. На избирательных участках выделят помещения для тех людей, у кого выявят повышенную температуру. Таким гражданам придется дождаться приезда медиков.

«В процессе голосования всю неделю с контролем будем выезжать и смотреть, как проводятся профилактические мероприятия», — говорит Авдонина. Фото tatar-inform.ru

Отдельно предупреждают журналистов: если они будут находиться на участках для голосования длительное время, им нужно будет регулярно протирать антисептическими средствами не только собственные руки, но и камеры, диктофоны, телефоны, микрофоны. Дозаторы на участках уже установлены.

«По всей республике участки мы объезжаем, смотрим на их готовность. Мы это видим, и более того — в процессе голосования всю неделю с контролем будем выезжать и смотреть, как проводятся профилактические мероприятия», — уверяет замглавы республиканского Роспотребнадзора.

Лилия Ахкиямова