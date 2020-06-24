Работающая в московской ковид-больнице челнинка похвалила Собянина и призвала власти Челнов не позорить Татарстан

Жительница Набережных Челнов Екатерина Нефедьева опубликовала в соцсетях открытое письмо в адрес властей города. По словам женщины, сейчас она работает в Москве, в новой больнице, построенной для борьбы с COVID-19.

«Нашу больницу построили за месяц и оснастили всем необходимым для лечение больных. Я впервые лично увидела, как работает наша власть. Хочу выразить огромную благодарность мэру Москвы Сергею Собянину, который лично приезжал на открытие больницы, и конечно же Владимиру Путину», — начала свое письмо челнинка.



Нефедьева рассказала, что коронавирус коснулся и ее семьи в Набережных Челнах — заболели мама и бабушка.

«Заболела наша любимая и единственная бабушка, Матусевич Мария Петровна 1945 года рождения. Она была в контакте с моей мамой. Моя мама и сын незадолго до этого приехали ко мне в Москву, и уже в первый день она почувствовала себя плохо. Ее обследовали и положили в наш центр, ковид подтвердили. Я рада, что все так получилось, и она оказалась у нас в больнице, ее действительно вылечили и уже скоро выпишут. А вот бабушке как оказалось, не так повезло, она осталась в Челнах. Она заболела. Вчера 23.06.2020 мы вызвали скорую. Ее забрали в 1/09. Сделали КТ, в котором выявили двустороннюю вирусную пневмонию, поражение 25%. И отправили домой», — рассказала женщина. Она добавила, что ее бабушка нуждается в оксигенации и наблюдении врачей.

Сотрудница московского ковид-госпиталя подчеркнула, что в сложившейся ситуации виноваты не врачи.



«Уважаемые власти Челнов, не позорьте Татарстан и самих себя, примите срочные меры! Не все люди понимают, что в отказе от госпитализации виноваты не врачи. Виновата власть! Я знаю, какие огромные деньги нужны на закупку ИВЛ и оснащение больниц. Но Татарстан — богатая республика. В конце концов можно попросить помощь у Москвы, здесь уже выстояли пик!», — написала женщина.

22 июня в Набережных Челнах с проверкой побывал прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Он ознакомился с работой челнинских больниц и сообщил, что для закрытия города на карантин нет никаких оснований.

