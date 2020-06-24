В Роспотребнадзоре объяснили, как будут работать магазины на втором этапе снятия ограничений в Татарстане
Меры безопасности по тем торговым объектам, которые откроются на 2-м этапе снятия ограничений, будут теми же, что и на первом этапе: предполагается, что откроются магазины с отдельным входом площадью до 800 квадратных метров.
В них нужно будет регулярно проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, сотрудники перед началом рабочего дня и во время него будут проходить термометрию, вход допускается только в масках и перчатках. Соблюдение всех этих мер будет проверяться ежедневно, как и сейчас в отношении уже открывшихся предприятий. Об этом рассказала сегодня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
Ранее Любовь Авдонина анонсировала выход Татарстана на второй этап снятия ограничительных мер.
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