В Роспотребнадзоре объяснили, как будут работать магазины на втором этапе снятия ограничений в Татарстане

Меры безопасности по тем торговым объектам, которые откроются на 2-м этапе снятия ограничений, будут теми же, что и на первом этапе: предполагается, что откроются магазины с отдельным входом площадью до 800 квадратных метров.

В них нужно будет регулярно проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, сотрудники перед началом рабочего дня и во время него будут проходить термометрию, вход допускается только в масках и перчатках. Соблюдение всех этих мер будет проверяться ежедневно, как и сейчас в отношении уже открывшихся предприятий. Об этом рассказала сегодня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Ранее Любовь Авдонина анонсировала выход Татарстана на второй этап снятия ограничительных мер.

