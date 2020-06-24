Сумерки ресторанного бизнеса: в Татарстане работают только 30% заведений общепита

Фото: Максим Платонов

Национальная ресторанная премия: в Казани открылись 42% общепита

На сайте национальной ресторанной премии WHERETOEAT (WTE) публикуется индекс возобновления работы ресторанов России. Заявляется, что он представляет собой показатель восстановления ресторанов России после пандемического локдауна. Индекс показывает, сколько ресторанов открылось в том или ином регионе, сколько работают только на доставку, а сколько остаются закрытыми.

Есть нюанс: расчет этого индикатора не учитывает всего общепита исследуемого региона: в него попадают только рестораны из лонг-листа премии WTE — по всей России их более 3500.

На эту неделю рассчитаны и опубликованы на сайте премии три индекса — для Москвы, юга России и Татарстана.

Общий текущий индекс возобновления работы ресторанов России, по версии составителей индекса, в понедельник составлял 28,9%. По сравнению с минувшей неделей он вырос на 15,4 пункта. В Татарстане, если верить этому индексу, открыты 42,3% ресторанов и еще 25,9% работают на доставку.



«Я с этой статистикой точно не согласна»

Галина Шарафутдинова, исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана, говорит, что данные Ассоциации расходятся с теми, что представлены в индексе — видимо, сказывается то, что в расчет берется не весь общепит Татарстана, а только рестораны, входящие в лонг-лист премии.

— Я с этой статистикой точно не согласна. Если брать Казань, то из 2500 предприятий общественного питания сейчас открыты около 150 веранд, это только 6%. Если прибавить сюда тех, кто работают на доставку и самовынос, то получится, что сейчас функционируют всего лишь около 30% процентов заведений общественного питания, — приводит она свои примерные выкладки по столице Татарстана.

Галина Михайловна рассказала «Реальному времени»: оценка того, сколько же заведений так и не выйдут из коронавирусной комы, не изменилась с мая. Грядущие потери по-прежнему оцениваются примерно в треть от всего ресторанного бизнеса города.

— Увеличения этой оценки пока нет, но все зависит от того, как скоро заведения смогут открыть свои залы для посетителей.

Грядущие потери по-прежнему оцениваются примерно в треть от всего ресторанного бизнеса города. Фото Максима Платонова

Кто не выйдет из коронавирусной комы

Исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани говорит: нет четкой зависимости вероятности закрытия от концепции заведения и его ценового сегмента.

— Все зависит только от устойчивости каждого конкретного бизнеса. Может рухнуть и бизнес премиального сегмента, и точка фастфуда. Если говорить о массовом уходе игроков с рынка, то это, скорее, будет средний сегмент. Но я каждый день вижу, как на продажу выставляют и точки по продаже шаурмы, их очень много продается. Так что все очень индивидуально.

Шарафутдинова поясняет: устойчивость заведения зависит от того, кто как сложил свою экономику на момент начала пандемии. Те, кто непосредственно перед кризисом вложились в развитие, вошли в «коронавирусную кому» без накоплений, им тяжелее всех. Те, кто копил на развитие бизнеса, вынужден использовать эти деньги сейчас, чтобы выжить.



— Мы пока просто ждем. Открытие прогнозировать сложно, потому что все зависит от четко формализованных показателей, которых нужно достичь, прежде чем переходить на новый этап снятия ограничения. Поэтому нам никто ничего обещать, конечно же, не может. Но ресторанам очень тяжело. Каждый день я слышу боль рестораторов и понимаю, как им тяжело и трудно.

Людмила Губаева