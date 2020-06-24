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ВОЗ: на следующей неделе число зараженных COVID-19 превысит 10 млн человек

23:56, 24.06.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
ВОЗ: на следующей неделе число зараженных COVID-19 превысит 10 млн человек
Фото: realnoevremya.ru

На следующей неделе число зараженных коронавирусом в мире превысит десять миллионов человек.

В настоящее время, по данным генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, коронавирусом заболели уже свыше 9,1 миллиона человек. Скончались более 473 тысяч.

Он призвал делать все возможное для борьбы с коронавирусом. В первую очередь следует обеспечить всех нуждающихся тяжелых больных кислородом, пишет «РИА Новости».

За последние сутки в России выявлено 7 176 новых случаев коронавируса, выздоровели 12 393 человека. Число зараженных выросло до 606 881, а выздоровевших — до 368 822 человек, за весь период от коронавируса скончались 8 513 человек.

ОбществоМедицина
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