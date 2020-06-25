Росавиация предложила возобновить международные перевозки

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Глава Росавиации Александр Нерадько обратился к Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением поэтапного снятия ограничений на международные полеты. Он предложил возобновить перевозки в страны, где это позволяет сделать эпидемиологическая обстановка.

По мнению опрошенных экспертов «Коммерсанта», открытие рейсов мало повлияет на ситуацию с воздушным флотом. Возобновление полетов в Европу было бы «логичным», однако остается открытым вопрос, откроют ли Европейские страны границы для России.

В секретариате Татьяны Голиковой прокомментировали, что федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом поручил МИДу, Росавиации и Роспотребнадзору рассмотреть вопрос возможного открытия авиасообщения. Решение будет приниматься с учетом договоренности с другими странами.

Отметим, что в России постепенно возобновляются внутренние рейсы. Так с 16 июля авиакомпания Nordwind Airlines начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Казань — Калининград — Казань.

