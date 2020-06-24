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В Казани «Авифавир» назначают пациентам с COVID-19 при средне-тяжелых состояниях

11:13, 24.06.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани «Авифавир» назначают пациентам с COVID-19 при средне-тяжелых состояниях
Фото: realnoevremya.ru

Препарат «Авифавир» применяется в Казани при лечении пациентов с коронавирусом при средне-тяжелых состояниях. Об этом сообщил начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков на пресс-конференции о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в РТ.

По его словам, в целом отзывы положительные, результаты лечения хорошие.

17 июня глава Минздрава Татарстана Марат Садыков рассказал, что при лечении коронавируса используют препараты отечественного производства: «Гидроксихлорохин» и «Авифавир». Но «Авифавир» имеет ряд осложнений.

Первые 300 упаковок препарата в Татарстан доставили 11 июня.

ОбществоМедицина Татарстан
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