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Президент Киргизии прилетел в Москву, но не пошел на парад Победы — у членов его делегации нашли COVID-19

12:57, 24.06.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Президент Киргизии прилетел в Москву, но не пошел на парад Победы — у членов его делегации нашли COVID-19
Фото: kremlin.ru

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прибыл в Москву на парад Победы, но не смог в нем поучаствовать. У двоих членов его делегации нашли COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба лидера Киргизии.

Жээнбеков, члены делегации и сопровождающие лица по прилете сдали тест на коронавирус. У заведующего отделом внешней политики аппарата президента Кыргызской Республики Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны тесты показали положительный результат.

«В соответствии с дальнейшим алгоритмом, президент принял решение воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, сегодня в России прошел парад Победы. В Казани мероприятие провели без зрителей, подробности в материале «Реального времени».

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