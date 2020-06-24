Турция рассчитывает восстановить авиасообщение с Россией уже в июле

Посол Турции в Москве Мехмет Самсар рассказал, что предполагается восстановить авиасообщение с Россией в течение июля. Оно было приостановлено в конце марта из-за распространения коронавируса.

«Власти двух стран находятся в тесном контакте, чтобы в ближайшее время открыть авиасообщение, учитывая то, что ситуация с эпидемией находится под контролем в обеих странах, и принимая во внимание приближение туристического сезона. Хотя окончательная дата все еще не определена, надеемся, что авиасообщение будет открыто в течение июля», — сказал Самсар в интервью «Интерфаксу».

По его словам, Турция предложила восстановить сообщение 15 июля.

«Ждем ответа наших российских друзей», — отметил посол.

Въезд в Турцию был разрешен с 20 мая, но только для лечения и оздоровления, а не для пляжного отдыха. На примере медицинских туристов власти страны хотят опробовать «постковидные» протоколы.

16 июня в Казань прибыл вывозной рейс с россиянами из турецкой Антальи.