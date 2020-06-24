В Елабугу прибыл первый после снятия ограничений теплоход

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

В Елабугу прибыл первый после снятия ограничений теплоход. Пассажиры прибыли на теплоходе «Алексей Толстой».

«Первый! Ура! Навигация 2020 в Елабуге открыта!», — говорится в сообщении в аккаунте Туристско-информационного центра Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

В Татарстане пассажирская навигация на Волге и Каме открылась 1 мая. Рейсы выполняются со всеми мерами безопасности: перед входом в здания речных вокзалов служба охраны измерит температуру у пассажиров бесконтактными градусниками.