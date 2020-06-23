Итоги дня: Путин объявил о «налоге на богатых», КФУ тестирует вакцину от COVID-19 и сорванный хадж
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 23 июня:
- Россия вводит прогрессивную шкалу налогообложения. Президент РФ Владимир Путин объявил сегодня, что в Налоговый кодекс будут внесены изменения. Граждане, чей доход выше 5 млн рублей в год, будут платить не 13%, а 15%. Также он объявил о планах продлить допвыплаты для медиков и соцработников и о возможности второй раз получить 10 тысяч рублей на ребенка до 16 лет.
- Казанский федеральный университет уже тестирует на животных вакцину от коронавируса собственного производства. Также в КФУ идет работа над тестами на антитела к COVID-19. Профессор университета Альберт Ризванов объяснил, что тест-полоски будут стоить около 3 тысяч рублей за штуку. Начать их выпуск планируется уже осенью.
- Саудовская Аравия отменила хадж в этом году из-за пандемии. Хадж-2020 должен был начаться в конце июля. Минимум 600 татарстанцев уже приобрели путевки и собирались отправиться в паломничество. В ДУМ РТ пообещали вернуть деньги.
- Председателем совета директоров ЛУКОЙЛа стал Равиль Маганов, брат главы «Татнефти» Наиля Маганова. В совете он находится уже около 27 лет и теперь занял кресло скончавшегося в апреле Валерия Грайфера.
- КАМАЗ заявил, что 76% заболевших коронавирусом сотрудников предприятия заразились в магазинах, на рынках и в транспорте. Также компания отрицает вспышку COVID-19 среди работников ТФК.
- У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви обнаружили онкологическое заболевание.
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