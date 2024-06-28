МВД объявило в розыск мужа Елены Блиновской

В России объявлен в розыск муж Елены Блиновской Алексей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сегодня утром поступали сообщения о том, что супруг Елены Блиновской был переведен в штурмовое подразделение и участвует в боях под Красногоровкой.

В начале года Елена Блиновская была помещена в следственный изолятор в Москве. Блогеру было предъявлено два новых эпизода обвинения — о неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору.

Причиной объявления в розыск мужа блогера Блиновской стала его неявка к следователю по делу о неуплате налогов, сообщили правоохранители.

Также в начале июня Елена Блиновская обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании ее банкротом. Это произошло после того, как ее обвинили в неуплате налогов на сумму более 900 млн рублей, а также в неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества на сумму свыше 700 млн рублей.